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Эксперты: нападение России на Швецию нельзя исключать

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Фото: IMAGO/Christian Ohde

Несмотря на то, что Россия занята войной с Украиной, это не означает, что Россия не способна напасть на Швецию, заявил Национальный комитет по обороне Швеции.

"Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной", – говорится в документе.

Группа экспертов Швеции подчеркнула, что война России в Украине заставила Швецию изменить политику национальной безопасности.

"Обширное вторжение России в Украину и растущие территориальные претензии Китая свидетельствуют о том, что территориальные конфликты, используя военную силу, вновь стали реальностью", - говорится в сообщении.

Отдельное отмечается, что Швеция лучше всего сможет защитить НАТО и ожидаемое участие страны в НАТО повысит безопасность как Швеции, так и всего альянса.

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