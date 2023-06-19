Видео ⟩ Поиски маленькой Юстине: у жителей Роговки пропадает надежда

Юстине не было дома ни на день рождения, ни на день имени. Жители Роговки теряют надежду на то, что девочка будет найдена, сообщает передача Degpunktā.
Девочку ищут уже больше месяца, поисковые работы ведет полиция, кроме того, было организовано несколько поисковых мероприятий с привлечением общественности.
Полицейские сообщают, что продолжают искать ребенка по новой стратегии, однако у жителей Роговки исчезает надежда и возникают сомнения в профессионализме полиции.
Тем временем некая жительница сообщила, что семья маленькой Юстине, кажется, изолировалась от окружающих.
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Интервью с отцом Юстине читайте в онлайн-журнале "RUS Klik"!
Как сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова.
Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении. Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии от жителей, видевших ребенка, похожего на Юстине, но результата пока нет.
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