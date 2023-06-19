Видео ⟩ Поиски маленькой Юстине: у жителей Роговки пропадает надежда

Девочку ищут уже больше месяца, поисковые работы ведет полиция, кроме того, было организовано несколько поисковых мероприятий с привлечением общественности.

Полицейские сообщают, что продолжают искать ребенка по новой стратегии, однако у жителей Роговки исчезает надежда и возникают сомнения в профессионализме полиции.

Тем временем некая жительница сообщила, что семья маленькой Юстине, кажется, изолировалась от окружающих.

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Интервью с отцом Юстине читайте в онлайн-журнале "RUS Klik"!

Как сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова.

Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении. Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии от жителей, видевших ребенка, похожего на Юстине, но результата пока нет.