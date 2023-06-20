Видео ⟩ Омбудсмен: не допустить собаку-повадыря на рейс - это дискриминация

Еще в январе Байба Байковска приобрела билеты авиакомпании airBaltic на рабочую конференцию в Малаге, Испания. Женщина была уверена, что ее собака-повадырь по кличке Элфа сможет полететь с ней.

Однако в аэропорту Байбе пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом - сотрудники авиакомпании airBaltic не пустили собаку на рейс, и женщина была вынуждена связаться с матерью, чтобы вернуть собаку домой. У Байбы функциональные нарушения и женщина утверждает, что в этой ситуации сложно увидеть позитив.

"Для меня это утро означало ненужный стресс, невозможность встать с постели, что Элфа, моя собака-повадырь, помогает мне делать каждый день", - сказала Байба.

Представитель офиса омбудсмена Рута Силиня назвала действия авиакомпании дискриминацией, обратив внимание на то, что собака-поводырь - это не просто домашнее животное, а для человека с особыми потребностями или инвалидностью бесценный помощник в повседневной жизни.

Надо сказать, что у истории счастливый конец, ведь сейчас Элфа уже в Малаге со своей хозяйкой.

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