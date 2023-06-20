"Я тот, кто связывает людей": откровенный разговор с латвийским риггером

Профессиональный секс-коуч Наталья Сорокина отметила, что техника шибари обладает мощной возбуждающей силой, но всегда следует помнить о безопасности, а тот, кто связывает - риггер - должен обладать необходимыми знаниями и опытом.

Кто такой риггер?

Во время посещения HEL Dungeon немного удалось пообщаться с мужчиной по имени Янис, который представился как риггер. Он именно тот, к кому обращаются желающие, чтобы их связали, обездвижили и, например, подвесили.

Мужчина объяснил, что быть риггером не так-то просто. Для этого нужны специальные знания:

"Во-первых, надо читать очень много литературы, надо посещать курсы квалификации и практики и, конечно, очень много практиковаться. Дело в том, что есть вещи, которые необходимо знать просто на автомате".

Он отметил, что во время сессии важно быть невероятно сосредоточенным, ведь необходимо быть в фокусе и осознавать каждое свое действие.

Не было так, что Янис хотел стать практикующим риггером. Шибари для него - это хобби. Вне БДСМ-сообщества у него совершенно другая профессия.

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