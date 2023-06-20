Какие проблемы есть в латвийских школах?

Такой вывод сделан в исследовании Междисциплинарного инновационного центра образования Латвийского университета "Как система образования может поддержать учителя, чтобы учащиеся могли получить образование, соответствующее требованиям XXI века?".

В рамках этого исследования с 2018 года 12 экспертов наблюдали за ходом 633 уроков в 50 латвийских школах.

Уроки были проанализированы во всех классах и сферах обучения, а также в самых разных латвийских самоуправлениях: как в крупных и малых городах, так и в краях. Проблемы выявлены в больших школах, малых, государственных гимназиях и сельских основных школах.

Во время наблюдения за уроками оценивалось и то, как и что учитель делает для более глубокого понимания, например, как выбирает учебные задания, ведет систему поощрений и создает позитивную атмосферу на уроке, а также как организует на уроке сотрудничество учащихся и использует информационные технологии.

Наилучшая ситуация в преподавании уроков "Здоровье и физическая активность", где практически достигнут желаемый уровень в критериях углубленного обучения и сотрудничества. Правда, на этих уроках почти не используются IT-технологии.

Самые низкие показатели в целом в области преподавания технологий, но особенно "хромает" на этих уроках сотрудничество. Такие же низкие оценки присвоены работе учителей на уроках естествознания. Третья сфера с наиболее низким качеством преподавания - социальные знания.