Ципуле: хорошая погода на Лиго может привести к увеличению несчастных случаев

Она отметила, что количество вызовов на Лиго неизменно высоко, и, несмотря на то, что NMPD и другие службы каждый год напоминают населению о безопасном праздновании, люди в целом не связывают эту проблему с собой, считая, что с ними ничего не может случиться.

По прогнозам Ципуле, в этом году, скорее всего, количество вызовов увеличится в связи с благоприятными погодными условиями. В жаркую погоду люди еще больше употребляют алкоголя, а воды - недостаточно. Также вызывают беспокойство дети, за которыми нужно присматривать и вблизи костров, и у водоемов, поэтому в компании празднующих всегда должен быть взрослый, который не пьет и следит за детьми, подчеркнула руководитель NMPD.

Каждый год на Лиго в NMPD поступает два-три вызова о тонущих людях, которых удается спасти. Однако реальная статистика поступает позже, когда после праздников в водоемах находят тела людей.