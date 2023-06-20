Во Вьетнаме за выдачу кредитов под огромные проценты задержан латвиец

В минувшие выходные вьетнамская полиция за ссуду денег под огромные проценты арестовала представителя латвийской компании Sun Finance Group Айгара Пливчса, сообщает интернет-портал Saigon News.
Задержанный гражданин Латвии признался полиции, что работает в компании Sun Finance Group и занимается кредитованием, взысканием долгов, управлением затратами и человеческими ресурсами.
26 мая вьетнамские власти провели расследование и пришли к выводу, что компании Digital Credit Company, Fincap VN Company и Sofi Solutions Company действуют как ломбарды и поставщики финансовых консультационных услуг и с посредничеством интернет-порталом tamo.vn и findo.vn предоставляет кредиты по очень высоким процентным ставкам. Они предлагали кредиты с самой низкой ставкой в 401,5% годовых и самой высокой - 1379,7% годовых.
Упомянутые сайты созданы компанией Sun Finance Group, головной офис которой находится в Латвии и которая занимается выдачей кредитов во Вьетнаме, сообщает Saigon News.
Вьетнамская полиция провела расследование в отношении трех упомянутых компаний и девяти арестованных за "выдачу кредитов под высокие проценты в рамках гражданских сделок". В ходе расследования полиция установила, что Пливчс является оператором сайтов Digital Credit Company, Fincap VN Company и Sofi Solutions Company.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите сообщила агентству LETA, что Консульскому департаменту МИД известно о задержании гражданина Латвии во Вьетнаме, также департамент удостоверился, что у задержанного есть адвокат. Сотрудники консульства поддерживают связь с семьей гражданина и работодателем в Латвии.
Она отметила, что Служба иностранных дел может с согласия задержанного и с привлечением Государственной полиции информировать близких о факте задержания, а также общаться с гражданами Латвии в тюрьмах для обеспечения их прав и законных интересов.
При этом служба иностранных дел не может вмешиваться в деятельность судов, полиции и правоохранительных органов, если гражданин Латвии совершил правонарушение в иностранном государстве. Также дипломатическая служба не может добиться лучших условий содержания в тюрьмах, чем местные жители, и предоставить юридические консультации.
Чистая прибыль компании Sun Finance, основанной в Латвии, в первом квартале 2023 года составила 18,4 млн евро, что на 84% выше, чем в первом квартале 2022 года, говорится в отчете Sun Finance для фондовой биржи Nasdaq Riga. В этом отчете Sun Finance называет себя компанией финансовых технологий.
Sun Finance создали Том Юрьев и Эмил Латковскис. По данным Firmas.lv, истинным бенефициаром Sun Finance Group является Айгар Кесенфелдс.
По информации Firmas.lv, Пливч, 1985 г.р., является владельцем 2% долей капитала в дочерних компаниях Sun Finance Asia - Fintech Partners Asia и "Star Capital Baltics", а также владельцем SIA AP Investments. В качестве постоянного места жительства Пливчса в данных Firmas.lv указан Вьетнам.
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