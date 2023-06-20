Во Вьетнаме за выдачу кредитов под огромные проценты задержан латвиец

Она отметила, что Служба иностранных дел может с согласия задержанного и с привлечением Государственной полиции информировать близких о факте задержания, а также общаться с гражданами Латвии в тюрьмах для обеспечения их прав и законных интересов.

При этом служба иностранных дел не может вмешиваться в деятельность судов, полиции и правоохранительных органов, если гражданин Латвии совершил правонарушение в иностранном государстве. Также дипломатическая служба не может добиться лучших условий содержания в тюрьмах, чем местные жители, и предоставить юридические консультации.

Чистая прибыль компании Sun Finance, основанной в Латвии, в первом квартале 2023 года составила 18,4 млн евро, что на 84% выше, чем в первом квартале 2022 года, говорится в отчете Sun Finance для фондовой биржи Nasdaq Riga. В этом отчете Sun Finance называет себя компанией финансовых технологий.

Sun Finance создали Том Юрьев и Эмил Латковскис. По данным Firmas.lv, истинным бенефициаром Sun Finance Group является Айгар Кесенфелдс.

По информации Firmas.lv, Пливч, 1985 г.р., является владельцем 2% долей капитала в дочерних компаниях Sun Finance Asia - Fintech Partners Asia и "Star Capital Baltics", а также владельцем SIA AP Investments. В качестве постоянного места жительства Пливчса в данных Firmas.lv указан Вьетнам.