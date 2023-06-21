Коллаборационисты в Херсонской области получили сообщение об эвакуации

Российские войска во временно оккупированном Геническе Херсонской области направили коллаборационистам сообщения о возможной эвакуации в случае прорыва линии обороны, сообщил Генштаб ВСУ.
"Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации в случае прорыва ВСУ их линий обороны", - говорится в сообщении Генштаба Украины.
В качестве примера Генштаб ВСУ привел Геническ, где коллаборационисты получали "смс с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации на свои мобильные телефоны, что в свою очередь вызывает панику".
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