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Коллаборационисты в Херсонской области получили сообщение об эвакуации

rus.tvnet.lv
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Военная техника
Военная техника Фото: AFP/Scanpix

Российские войска во временно оккупированном Геническе Херсонской области направили коллаборационистам сообщения о возможной эвакуации в случае прорыва линии обороны, сообщил Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации в случае прорыва ВСУ их линий обороны", - говорится в сообщении Генштаба Украины.

В качестве примера Генштаб ВСУ привел Геническ, где коллаборационисты получали "смс с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации на свои мобильные телефоны, что в свою очередь вызывает панику".

Галерея: Война в Украине

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