Коллаборационисты в Херсонской области получили сообщение об эвакуации

"Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации в случае прорыва ВСУ их линий обороны", - говорится в сообщении Генштаба Украины.

В качестве примера Генштаб ВСУ привел Геническ, где коллаборационисты получали "смс с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации на свои мобильные телефоны, что в свою очередь вызывает панику".