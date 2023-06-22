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Фото ⟩ Латвийский стример на Бали, Шейк в купальнике, а Седокова шалит

rus.tvnet.lv
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Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?

Дуа Липа в купальнике

Ирина Шейк в полный рост

Латвийский стример и художница Сандра Рудзите принимала ванну

Маркус Рива был в спортзале

Секси-лук от Анны Седоковой

Лидия Нижникова в корсете

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