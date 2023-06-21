Ср, 21.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Госполиция: отец и мачеха убитой Юстине находятся под арестом

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
К сожалению, пропавшая семилетняя Юстине Рейникова была найдена мертвой.
К сожалению, пропавшая семилетняя Юстине Рейникова была найдена мертвой. Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Госполиция подтвердила, что по подозрению в убийстве Юстине Рейниковой задержаны два человека - ее отец и мачеха. Об этом полиция сообщила в своем Twitter.

"Государственная полиция в интересах общества информирует, что к подозреваемым задержанным лицам сегодня суд применил меру пресечения - заключение под стражу. Подтверждаем, что эти люди - отец и мачеха девочки. В интересах расследования Государственная полиция в настоящее время от более широких комментариев воздерживается", - сказано в сообщении.

Напомним, что семилетняя Юстине Рейникова, пропавшая в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями, сообщает Государственная полиция.

Неофициальная информация о том, что отца и мачеху Юстине задержала полиция, появилась еще рано утром 20 июня.

Портал Apollo.lv поговорил с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской, которая подтвердила информацию об аресте родителей девочки. "Их забрали, да, это было до восьми часов", - сказала она изданию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх