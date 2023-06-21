Госполиция: отец и мачеха убитой Юстине находятся под арестом

"Государственная полиция в интересах общества информирует, что к подозреваемым задержанным лицам сегодня суд применил меру пресечения - заключение под стражу. Подтверждаем, что эти люди - отец и мачеха девочки. В интересах расследования Государственная полиция в настоящее время от более широких комментариев воздерживается", - сказано в сообщении.

Sabiedrības interesēs informējam, ka abām aizdomās turētajām aizturētajām personām šodien tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Apstiprinām, ka šīs personas ir meitenes tēvs un pamāte. Izmeklēšanas interesēs Valsts policija šobrīd no plašākiem komentāriem atturas. https://t.co/mVIVAs2jtq — Valsts policija (@Valsts_policija) June 21, 2023

Напомним, что семилетняя Юстине Рейникова, пропавшая в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями, сообщает Государственная полиция.

Неофициальная информация о том, что отца и мачеху Юстине задержала полиция, появилась еще рано утром 20 июня.

Портал Apollo.lv поговорил с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской, которая подтвердила информацию об аресте родителей девочки. "Их забрали, да, это было до восьми часов", - сказала она изданию.