В "Гайльэзерсе" произошел кратковременный сбой в подаче электричества

Пациентам, которые поступили в стационар в плановом порядке или в остром состоянии, была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты инвазивной радиологии в остром состоянии, а также пациенты с острыми заболеваниями сердца были направлены в Университетскую клиническую больницу имени Паула Страдиня. Тем временем Клиника неотложной медицинской помощи и приема пациентов продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь.

Несмотря на то, что в операционном блоке стационара "Гайльэзерс" нарушений электроснабжения не произошло, было принято решение завершить начатые операции и приостановить плановые операции сроком на два часа.

Аварийной бригаде удалось оперативно восстановить подачу электроэнергии в 1-м корпусе, поэтому рентгенодиагностические исследования будут доступны пациентам по записи. Причины инцидента выясняются.

В настоящее время в плановом объеме проводятся операции, различные лечебные манипуляции, а также предоставляются амбулаторные консультации врачей.