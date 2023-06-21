В "Гайльэзерсе" произошел кратковременный сбой в подаче электричества

В 7-м и 1-м корпусах стационара "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) сегодня утром произошел кратковременный сбой в подаче электричества, сообщила агентству LETA представитель больницы Илга Намниеце.
Пациентам, которые поступили в стационар в плановом порядке или в остром состоянии, была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты инвазивной радиологии в остром состоянии, а также пациенты с острыми заболеваниями сердца были направлены в Университетскую клиническую больницу имени Паула Страдиня. Тем временем Клиника неотложной медицинской помощи и приема пациентов продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь.
Несмотря на то, что в операционном блоке стационара "Гайльэзерс" нарушений электроснабжения не произошло, было принято решение завершить начатые операции и приостановить плановые операции сроком на два часа.
Аварийной бригаде удалось оперативно восстановить подачу электроэнергии в 1-м корпусе, поэтому рентгенодиагностические исследования будут доступны пациентам по записи. Причины инцидента выясняются.
В настоящее время в плановом объеме проводятся операции, различные лечебные манипуляции, а также предоставляются амбулаторные консультации врачей.
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