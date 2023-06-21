Директор VISC рассказывает о том, как проходят языковые проверки для граждан России

Больше всего людей на проверку зарегистрировалось в Риге - 1003 гражданина России. В Даугавпилсе на проверку знания государственного языка зарегистрировались 809 граждан, а в Лиепае - 359.

Директор VISC Лиене Вороненко в Комиссии по гражданству, миграции и сплоченности общества в среду спрогнозировала, что большее число полученных заявлений ожидается в конце июня, когда регистрация приблизится к завершению.

На первичную проверку знания государственного языка можно зарегистрироваться до 30 июня, а саму проверку можно будет проходить в период с 1 июля по 13 августа текущего года.

На повторную проверку с 1 августа по 31 августа нужно зарегистрироваться тем гражданам России, которым не удалось получить необходимое количество пунктов при первой проверке, которая проходила с 11 апреля по 22 мая этого года. По данным VISC, это 3549 граждан, или 49,6% тех, кто явился на проверку.

Наибольшие проблемы проходящим проверку доставила письменная часть, но нельзя сказать, что требования были неоправданно высокими, считает Вороненко.

Повторная проверка будет проводиться с 4 сентября по 30 ноября.

Вороненко отрицает опасения отдельных депутатов относительно того, что на проверку не заявляются люди пожилого возраста, поскольку между возрастными группами сдающих тест нет заметных различий.

На проверку знания латышского языка заявляются и украинцы. Чаще всего они выбирают проверку на уровень А1. В настоящее время на проверку уже зарегистрировано более 100 интересующихся, но более точные данные будут доступны в июле, отметила Вороненко.