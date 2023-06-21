Зеленский - Би-би-си о контрнаступлении: "Некоторые думают, что это голливудский фильм, это не так"

Обе стороны заявляют о больших потерях противника.

"Поначалу очень сложно, - сказал Би-би-си Зеленский. - Сначала ты ломаешь психологически врага. Мы должны понимать, что мы мотивированы. Российским военным угрожает их руководство".

В то же время Зеленский намекнул на политическое давление, связанное с давно ожидавшемся украинским контрнаступлением.

"Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", - сказал он, не уточняя, кто именно пытается давить на Киев.

В ходе беседы Зеленский также заявил о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности, напомнив, что конечной целью Киев считает членство в НАТО.

Зеленскому пришлось прокомментировать и слова российского президента Владимира Путина, назвавшего украинского лидера "позором еврейского народа" во время Петербургского международного экономического форума. Эта фраза вызвала скандал, в Украине сочли ее антисемитской.

Как отметила беседовавшая с Зеленским корреспондент Би-би-си Ялда Хаким, было заметно, что этот вопрос застал Зеленского врасплох. По ее словам, он вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем понимает, как отвечать.