Видео ⟩ Передача: убийство Юстине, скорее всего, произошло под влиянием алкоголя

То, что виновными могут быть члены семьи, полиция, как одну из версий, выдвинула уже в первые дни исчезновения, но доказательства были получены только сейчас.

"Были констатированы известные факты, свидетельствующие о том, что нет чего-то такого, что должно быть, когда ребенок исчезает", - пояснил Рукс.

Начальник Государственной полиции подчеркнул, что следует уделить внимание даже наименьшим подозрениям о насилии в семье, это никогда нельзя оставлять без внимания. Однако в случае Юстине полиция не получала сигналов, что Юстине находится под угрозой. Это подтвердили и соседи в Роговке. Семья жила там с осени, но Юстине многие даже не видели.

"Эту девочку мы ни разу не видели, не слышали. Мы удивились, что она здесь жила. Когда выяснилось, что она пропала, день и ночь мы искали по описанию", - сказал житель Роговки Арманд Гляуда.

Обоим задержанным назначена судебно-психиатрическая экспертиза, она будет проведена в Рижском центре психиатрии и наркологии или в стационаре на улице Лактас.