Видео ⟩ Передача: убийство Юстине, скорее всего, произошло под влиянием алкоголя

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс, комментируя убийство семилетней Юстине, сказал, что человеческая жестокость не имеет границ. Вероятнее всего, убийство Юстине произошло в состоянии алкогольного опьянения. Ее тело было тщательно спрятано, а семья длительно играла в театр, притворяясь, что ищет ребенка вместе с волонтерами. И отцу, и мачехе уже назначена судебная психиатрическая экспертиза, сообщает передача Panorāma.
Мотивы убийства Юстине полиция еще не готова раскрывать. Одна из неофициальных версий заключается в том, что у родителей были разногласия о ребенке. Мать хотела взять девочку к себе за границу, чтобы получить большее пособие, но отец этого не позволял. Но полиция не комментирует эту версию.
"О мотивах рано говорить. Есть основания полагать, что в этом всем присутствовал алкоголь, но сейчас мы не можем это подтвердить. Надо дождаться экспертизы. Нужно реконструировать ход событий", - рассказал Рукс.
Пока не говорится, сотрудничают ли отец и мачеха с полицией. "Проведена проверка показаний на месте. С одним из людей. Где останки были найдены", - сказал Рукс.
Тело девочки было найдено в десяти километрах от ее места жительства, так что убийцы действовали целенаправленно.
"И в расследовании мы получили доказательства того, что целенаправленно был скрыт труп ребенка. Похоронен. Накрыт досками. Место - заброшенный дом. В отдалении, где нет людей. И нет никаких видимых связи с тем, кто прятал", - сказал Рукс.
То, что виновными могут быть члены семьи, полиция, как одну из версий, выдвинула уже в первые дни исчезновения, но доказательства были получены только сейчас.
"Были констатированы известные факты, свидетельствующие о том, что нет чего-то такого, что должно быть, когда ребенок исчезает", - пояснил Рукс.
Начальник Государственной полиции подчеркнул, что следует уделить внимание даже наименьшим подозрениям о насилии в семье, это никогда нельзя оставлять без внимания. Однако в случае Юстине полиция не получала сигналов, что Юстине находится под угрозой. Это подтвердили и соседи в Роговке. Семья жила там с осени, но Юстине многие даже не видели.
"Эту девочку мы ни разу не видели, не слышали. Мы удивились, что она здесь жила. Когда выяснилось, что она пропала, день и ночь мы искали по описанию", - сказал житель Роговки Арманд Гляуда.
Обоим задержанным назначена судебно-психиатрическая экспертиза, она будет проведена в Рижском центре психиатрии и наркологии или в стационаре на улице Лактас.
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