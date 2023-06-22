Владимир Зеленский в интервью Би-би-си: «Мы не согласимся на замороженный конфликт»

Некоторую ясность относительно графика таких поставок внес в интервью Би-би-си Владимир Зеленский. По его словам, план поставки самолетов будет готов этим летом. В его рамках тренировки пилотов начнутся в июле-августе. "А после начала тренинга будем верить, что через шесть-семь месяцев, мы будем иметь первые самолеты", - сказал президент Украины.

"Если ты сосед России, ты в опасности"

В интервью Би-би-си Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что курс его страны на обретение членства в НАТО является безальтернативным, и членство Украины в Альянсе усилит его, так как Украина обладает самой мощной армией на восточном фланге НАТО.

Любые же гарантии безопасности Украине, продолжил он, которые сейчас обсуждаются на различных площадках, - это не альтернатива членству в НАТО, а инструмент, который нужен Киеву до обретения им полноправного членства в Альянсе.

Зеленский особо подчеркнул, что стремление Украины обрести членство в НАТО обусловлено не планами Киева напасть на Россию, а стремлением защититься от ее новой возможной агрессии.

"Если ты сосед России, ты в опасности. Если ты сосед России, тебе лучше быть в НАТО", - сказал он.

В разговоре с Би-би-си Зеленский впервые прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на саммите Альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО.