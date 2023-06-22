Удар по Чонгарскому мосту: чем это грозит российской группировке на юге Украины

На первый взгляд, возможная потеря этого маршрута не критична для российских группировок — грузы из Крыма могут идти на север через Перекопский перешеек или по железной дороге через тот же Чонгар. Действует и сухопутный коридор из Ростовской области через юг Донбасса, а также морской через порт Бердянска.

Однако в условиях активизации наземных боевых действий, когда потребность в поставках оружия и боеприпасов на передовую резко возрастает, любой логистический сбой чреват серьезными осложнениями.

Так, путь из Джанкоя в Мелитополь, если ехать окольным путем через Армянск, удлиняется на 150 км, то есть примерно втрое. Доставка по железной дороге — не всегда оптимальное решение, потому что те же боеприпасы потом все равно надо перегружать. Сухопутного коридора со стороны Таганрога может оказаться недостаточно для снабжения 150-тысячной российской армии на юге Украины.

Нужно учитывать еще два фактора.

Во-первых, у других маршрутов снабжения тоже есть уязвимые места. Например, железнодорожная ветка из Крыма в Мелитополь тянется по дамбе через залив Сиваш, а дорога через Армянск тоже местами проходит через мосты.