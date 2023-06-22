Видео ⟩ Женщина обвиняет своего бывшего партнера, солдата НВС, в насилии во время беременности

"Первый раз это было, когда он меня душил, беременную. Я лежала в кровати, на спине, а он душил меня. Потом был случай, когда я лежала на боку, а меня столкнули с кровати, ударив обеими ногами сзади ", - рассказывает Синтия.

Она обратилась в Смилтенский кризисный центр и социальную службу, а также обратилась за помощью в организацию Palīdzēsim viens otram, где ее выслушали и она получила средства на оплату услуг адвоката и обустройство дома.

Дайнис при встрече с программой отверг все обвинения.

"Учитывая то, что я военнослужащий, я давал присягу защищать народ Латвии, и это действительно против моей солдатской чести [избиение женщины]. Это аргументы не соответствуют действительности, потому что если бы это было так, я бы уже давно был привлечен к уголовной ответственности", - сказал Дайнис.

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