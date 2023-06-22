Видео ⟩ Братья и сестра убитой Юстине изъяты из семьи

Теперь за них будет отвечать Резекненский сиротский суд, а раньше они находились под надзором Лудзенского сиротского суда, поскольку семья сменила место жительства.

Представитель Государственной инспекции по защите прав детей Тайво Трамс сообщил, что фактически эта семья попала под надзор сиротского суда только один раз, когда по решению суда настоящая мать Юстине была лишена опеки.

На данный момент первоочередной задачей является оказание необходимой помощи братьям и сестре Юстине, но инспекция не отрицает, что необходимо будет оценить предпринятые действия всех причастных лиц.

Между тем социальная служба Резекненского края напомнила, что семья стала жителями этого края всего полгода назад. За это время ими было подано два заявления на получение пособия на оплату услуг питания и пособия на новорожденного, как многодетной семье.

Юстине училась в городской школе по специально адаптированной для нее программе.

Уже сообщалось, что Резекненский суд решил оставить под стражей задержанных 20 июня по подозрению в убийстве Юстине Рейниковой лиц - отца девочки Владимира Рейникова и ее мачеху. Заключение под стражу применено для предотвращения возможности подозреваемых препятствовать уголовному процессу.

Видео: Сюжет программы Panorāma