Видео ⟩ Суд оставил под арестом отца и мачеху Юстине

В полиции начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона убийство с отягчающими условиями. Такое преступление может быть наказано пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет, с надзором пробации на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция подчеркивает, что расследование по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, на данный момент от более широких комментариев Госполиция воздерживается.

Отца Юстине в наручниках полиция в 12:45 привезла в Резекненский суд за пятнадцать минут до судебного заседания. Заседание продолжалось чуть больше часа, окончательное решение - заключение под стражу.

Судья Айя Ермацане сказала Латвийскому радио, что оба задержанных лица не признали свою вину в убийстве Юстине, однако суд принял решение о применении заключения под стражу, чтобы устранить возможность препятствовать уголовному процессу.