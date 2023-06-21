Видео ⟩ Суд оставил под арестом отца и мачеху Юстине

В среду, 21 июня, Резекненский суд по подозрению в убийстве Юстине, решил оставить под стражей задержанных 20 июня лиц - отца девочки Владимира Рейникова и ее мачеху. Заключение под стражу применено для предотвращения возможности подозреваемых препятствовать уголовному процессу, сообщает программа LTV Dienas ziņas.
Sabiedrības interesēs informējam, ka abām aizdomās turētajām aizturētajām personām šodien tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Apstiprinām, ka šīs personas ir meitenes tēvs un pamāte. Izmeklēšanas interesēs Valsts policija šobrīd no plašākiem komentāriem atturas. https://t.co/mVIVAs2jtq— Valsts policija (@Valsts_policija) June 21, 2023
Tiesu administrācija norāda, ka apcietinājums piemērots, lai novērstu iespēju aizdomās turamajiem traucēt kriminālprocesu, liekot šķēršļus patiesības noskaidrošanai. https://t.co/Kpyct4VT5V— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 21, 2023
Еще вчера, 20 июня, появилась неофициальная информация о том, что рано с утра по подозрению в убийстве задержаны отец и приемная мать девочки - к ним якобы приехали два экипажа Госполиции.
Неподтвержденная информация свидетельствует, что тело Юстине найдено в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас.
Дубули - это поселок в Каунатской волости Резекненского края.
По неофициальной информации, там живет бабушка отца Юстине.
Судебная администрация указывает, что заключение под стражу применено для предотвращения возможности подозреваемым препятствовать уголовному процессу.
Полиция ранее сообщала, что тело девочки с очевидными телесными повреждениями обнаружено в подвале заброшенного дома, в середине леса за несколько десятков километров от места жительства девочки.
В полиции начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона убийство с отягчающими условиями. Такое преступление может быть наказано пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет, с надзором пробации на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
Госполиция подчеркивает, что расследование по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы. Учитывая, что расследование находится в активной фазе, на данный момент от более широких комментариев Госполиция воздерживается.
Отца Юстине в наручниках полиция в 12:45 привезла в Резекненский суд за пятнадцать минут до судебного заседания. Заседание продолжалось чуть больше часа, окончательное решение - заключение под стражу.
Судья Айя Ермацане сказала Латвийскому радио, что оба задержанных лица не признали свою вину в убийстве Юстине, однако суд принял решение о применении заключения под стражу, чтобы устранить возможность препятствовать уголовному процессу.
"Во-первых, он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, направленного против жизни несовершеннолетнего лица. И заключение под стражу применяется на основании 1-й части 272-й статьи Уголовно-процессуального закона, который можно применять, если лицо подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и находясь на свободе, может препятствовать уголовному процессу, препятствуя выяснению истины. Кроме того, дополнительно применяется первый пункт 2-й части 272-й статьи, поскольку это преступление направлено против жизни несовершеннолетнего лица, которое было материально зависимо от подозреваемого", - пояснила Ермацане.
Ермацане отметила: закон предусматривает право за особо тяжкое преступление держать подозреваемого под стражей до 24 месяцев, на досудебной стадии процесса - до 15 месяцев.
Обоим лицам адвокатов защиты предоставило государство. У мачехи это Аугустс Пуятс, который отказался от комментариев.
"Никаких консультаций, никакую информацию клиент не хочет [выражать], ничего. Я понимаю. Ясно? Ясно! Я вам ничего не скажу. Я не могу ничего делать! Все!" - сказал Пуятс.
Госполиция от более подробных комментариев отказалась.
Напомним, что семилетняя Юстине Рейникова, пропавшая в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями, сообщает Государственная полиция.
Неофициальная информация о том, что отца и мачеху Юстине задержала полиция, появилась еще рано утром 20 июня.
Портал Apollo.lv поговорил с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской, которая подтвердила информацию об аресте родителей девочки. "Их забрали, да, это было до восьми часов", - сказала она изданию.
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