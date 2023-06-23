Видео ⟩ Жителей и гостей Риги шокировал обнаженный мужчина у памятника Свободы

На днях сотрудники полиции получили информацию об обнаженном мужчине, стоявшем у памятника Свободы как в почетном карауле. Полиция назвала этот поступок протестом, сообщает передача Degpunktā.
Сообщается, что мужчина разделся и голый кричал на окружающих его людей.
Когда прибыли сотрудники полиции, мужчина потерял дар речи и выяснить причины акции протеста не удалось.
Мужчину решили задержать и вызвали медиков. После медицинского осмотра его госпитализировали.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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