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Видео ⟩ Жителей и гостей Риги шокировал обнаженный мужчина у памятника Свободы

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

На днях сотрудники полиции получили информацию об обнаженном мужчине, стоявшем у памятника Свободы как в почетном карауле. Полиция назвала этот поступок протестом, сообщает передача Degpunktā.

Сообщается, что мужчина разделся и голый кричал на окружающих его людей.

Когда прибыли сотрудники полиции, мужчина потерял дар речи и выяснить причины акции протеста не удалось.

Мужчину решили задержать и вызвали медиков. После медицинского осмотра его госпитализировали.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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