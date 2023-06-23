Видео ⟩ Жителей и гостей Риги шокировал обнаженный мужчина у памятника Свободы

Сообщается, что мужчина разделся и голый кричал на окружающих его людей.

Когда прибыли сотрудники полиции, мужчина потерял дар речи и выяснить причины акции протеста не удалось.

Мужчину решили задержать и вызвали медиков. После медицинского осмотра его госпитализировали.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке