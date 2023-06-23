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За превышением скорости впредь будет следить и муниципальная полиция

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Новые микроавтобусы Рижской муниципальной полиции
Новые микроавтобусы Рижской муниципальной полиции Фото: Rīgas pašvaldības policija/Facebook.com

Поддержанные 22 июня в Сейме в окончательном чтении поправки к Закону о дорожном движении предусматривают, что муниципальная полиция, как и Государственная полиция, будет иметь право контролировать соблюдение разрешенной скорости движения, сообщает lsm.lv.

Изменения предусматривают, что муниципальная полиция также будет иметь право контролировать и наказывать за несоблюдение разрешенной скорости движения. До сих пор муниципальная полиция не имела таких полномочий, и контроль скорости движения находился в ведении Государственной полиции.

В свою очередь, предупреждение или штраф в связи с несоблюдением дистанции или интервала муниципальная полиция будет вправе вынести только водителю велосипеда или электросамоката.

Также Сейм в четверг, поддержав поправки к Закону о дорожном движении, определил, что муниципальная полиция также сможет контролировать использование электросамокатов.

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