За превышением скорости впредь будет следить и муниципальная полиция

Изменения предусматривают, что муниципальная полиция также будет иметь право контролировать и наказывать за несоблюдение разрешенной скорости движения. До сих пор муниципальная полиция не имела таких полномочий, и контроль скорости движения находился в ведении Государственной полиции.

В свою очередь, предупреждение или штраф в связи с несоблюдением дистанции или интервала муниципальная полиция будет вправе вынести только водителю велосипеда или электросамоката.

Также Сейм в четверг, поддержав поправки к Закону о дорожном движении, определил, что муниципальная полиция также сможет контролировать использование электросамокатов.