Исследование: для чего латвийцы чаще всего используют Интернет

Жители Латвии используют интернет главным образом для развлечений, получения новостей и общения в соцсетях. Об этом свидетельствует исследование заказанное Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP).
Согласно данным исследования, интернетом в целом пользуются 98% опрошенных жителей Латвии. Почти все, кто не использует интернет, это пенсионеры старше 65 лет.
Наиболее распространенные цели, по которым большинство латвийцев используют интернет каждый или почти каждый день - это развлечения, такие как просмотр фильмов, прослушивание музыки и игры.
В целом для этих целей интернет используют 92% опрошенных, по крайней мере раз в неделю - 84%, каждый или почти каждый день - 61%. Чаще всего, более чем в 70% случаев, для развлечений интернет используют молодые люди до 25 лет.
Для получения новостей и актуальной информации интернет в целом используют 91% опрошенных, не реже одного раза в неделю - 81%, каждый или почти каждый день - 59%. Чаще всего это представители среднего поколения в возрасте от 35 до 64 лет, со средним или высоким уровнем дохода на одного члена семьи в месяц, с высшим образованием, а также жители Риги и Рижского региона.
Исследование также показало, что для общения в соцсетях интернет в целом используют 88% респондентов, хотя бы раз в неделю - 81%, каждый или почти каждый день - 66% опрошенных.
Результаты указывают на следующую тенденцию: чем моложе респонденты, выше их уровень образования и финансовой обеспеченности, тем чаще они ежедневно используют интернет для общения в социальных сетях.
Единственная социально-демографическая группа, в которой интернет для социального общения используют ежедневно менее половины опрошенных, - это пожилые люди пенсионного возраста.
Значимыми целями использования интернета NEPLP называет также образование и работу. В образовательных целях, например для онлайн-курсов, интернет в целом используют 65% опрошенных, не реже одного раза в неделю - 35%, ежедневно или почти ежедневно - 15%.
Единственные социально-демографические группы, которые используют интернет в образовательных целях хотя бы раз в неделю - это молодежь до 25 лет и жители из финансово обеспеченных семей.
Что касается рабочих нужд, то интернет в целом используют 61% респондентов, хотя бы раз в неделю - 46%, ежедневно или почти ежедневно - 34%. Это, как правило, экономически активная часть общества - работающие люди в возрасте от 26 до 54 лет, с высшим образованием и высоким уровнем ежемесячного дохода на одного члена семьи.
В рамках исследования были опрошены 1548 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Общественный опрос проходил с октября по ноябрь 2024 года. Исследование провело Latvijas fakti.