Исследование: для чего латвийцы чаще всего используют Интернет

Согласно данным исследования, интернетом в целом пользуются 98% опрошенных жителей Латвии. Почти все, кто не использует интернет, это пенсионеры старше 65 лет.

Наиболее распространенные цели, по которым большинство латвийцев используют интернет каждый или почти каждый день - это развлечения, такие как просмотр фильмов, прослушивание музыки и игры.

В целом для этих целей интернет используют 92% опрошенных, по крайней мере раз в неделю - 84%, каждый или почти каждый день - 61%. Чаще всего, более чем в 70% случаев, для развлечений интернет используют молодые люди до 25 лет.

Для получения новостей и актуальной информации интернет в целом используют 91% опрошенных, не реже одного раза в неделю - 81%, каждый или почти каждый день - 59%. Чаще всего это представители среднего поколения в возрасте от 35 до 64 лет, со средним или высоким уровнем дохода на одного члена семьи в месяц, с высшим образованием, а также жители Риги и Рижского региона.