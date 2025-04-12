Часть водителей круглогодично ездят на зимних шинах

При этом 14% водителей откладывают смену зимних шин на летние до мая, а 11% проводят ее вместе с официально разрешенной датой - 1 марта. При этом 8% водителей признаются, что круглогодично ездят на зимних шинах.

Представители компании отмечают, что выросло число водителей, которые проводят замену шин в апреле, так как в прошлом году такой ответ дали 59% водителей.

Смену шин в апреле чаще предпочитают проводить мужчины - так признали 70% опрошенных мужчин и 64% женщин. Мужчины также чаще, или в 11% случаев, выбирают всесезонные шины, тогда как женщины выбирают такие шины в 5% случаев.

Представители компании подчеркивают, что весной по-прежнему сохраняются переменчивые погодные условия, поэтому спешить со сменой шин не стоит. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс говорит, что лучше всего менять шины, если средняя температура воздуха в сутки сравнительно длительное время составляет около +10 градусов.

Опрос проводился в сотрудничестве со школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat Latvija. В опросе, проведенном в апреле 2025 года, приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.