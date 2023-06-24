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Видео ⟩ В офис ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге пришли силовики

rus.tvnet.lv
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Офис ЧВК "Вагнер"
Офис ЧВК "Вагнер" Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Омон и бойцы Росгвардии прибыли в офис ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге в субботу, 24 июня, сообщает местное издание "Фонтанка".

"К зданию подъехали два автобуса с ОМОНом и Росгвардией, они вместе с людьми в штатском вошли в здание", - сообщил корреспондент с места происшествия, добавив, что, по всей видимости, в здании был проведен обыск.

Как уже сообщалось, вечером в пятницу, 23 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что позициям "Вагнер" был нанесен ракетный удар со стороны Минобороны РФ (в ведомстве это отрицают). После чего Пригожин пообещал начать "марш справедливости", который власти в РФ восприняли, как попытку переворота.

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