Фото ⟩ Раскуплены все рейсы из Москвы. Также вылетело несколько частных самолетов

Все прямые полеты из Москвы проданы, учитывая спекуляции о потенциальной ситуации в Москве, сообщает немецкая газета Der Spiegel, сообщает СМИ Insider.
Полеты из Москвы в Грузию, Казахстан и Турцию уже недоступны, сообщает газета.
Несколько порталов также сообщили, что вице-премьер России Денис Мантуров отправился в Турцию, но информация не подтверждена.
Are the elites fleeing?— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023
It is reported that Prime Minister Mishustin's plane has left for St. Petersburg.
Several other business jets are also on their way to Russia's northern capital.
In addition, the richest member of the government, Deputy Prime Minister Denis Manturov,… pic.twitter.com/zRh0d1Llxe
Информация портала Flightradar свидетельствует, что из России вылетело несколько частных рейсов.
Ранее стало известно, что самолет президента России Владимира Путина, согласно данным Flightradar, вылетел из Москвы.
Пункт назначения рейса не уточняется. По данным Flightradar, вскоре после взлета самолет исчез из системы слежения под Тверью.
Как отмечают "Важные истории", в Тверской области находится одна из резиденций Путина, а на самолете установлено оборудование для управления Вооруженными силами РФ.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил агентству, что Путин не вылетал в Петербург. Ранее он сообщал, что президент работает в Кремле.
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
Позже стало известно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.
"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.
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