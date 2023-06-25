Тихановская и полк Калиновского обратились к белорусам в связи с мятежом Пригожина

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская назвала происходящее в России в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" и ее создателем Евгением Пригожиным хаосом, который становится похожим на гражданскую войну. По ее мнению, правитель Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин пытаются втянуть в войну и Беларусь. "Путин может попытаться втянуть белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом", - заявила Тихановская в видеообращении, обнародованном в субботу, 24 июня.

Она сообщила, что создала оперативный штаб, который возглавил представитель Объединенного переходного кабинета по вопросам безопасности и обороны подполковник Валерий Сахащик. Тихановская считает, что Беларусь должна закрыть границу с Россией и изгнать российские войска с территории страны.