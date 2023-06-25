Сартс: от "пригожинского бунта" выгоду получил кто-то третий

Как пишет Сартс в социальных сетях, найти рациональные объяснения случившемуся сложно, однако он думает, что мятеж закончился таким образом по причине того, что союзники Пригожина в Москве могли изменить свою позицию, отказав в дальнейшей поддержке "вагнеровцам" в Москве, а без нее в магаполисе у этих сил было бы немного шансов.

"В то же время такое разрешение ситуации, во-первых, ослабляет Путина, а во-вторых, ослабляет и Пригожина, - оценивает эксперт. - В выигрыше остается какая-то третья сторона, до сих пор неизвестная. Возможно, произошедшее было увертюрой к дальнейшим событиям".

Spēkiem būtu maz izredžu. Vienlaicīgi šāds situācijas risinājums pirmkārt padara vājāku Putinu, otrkārt padara vājāku arī Prigožinu. Iegūst kāds trešais, kuru mēs vēl neredzam. Iespējams, šī bija uvertīra tālākiem notikumiem. PS.Šīs var būt mēģinājums racionalizēt irracionālo. — Jānis Sārts (@janis_sarts) June 25, 2023