Сартс: от "пригожинского бунта" выгоду получил кто-то третий

Военный мятеж, организованный лидером группы наемников "Вагнер" Евгением Пригожиным, закончившийся без особых потрясений уходом боевиков из занятых городов и отправкой главы группы в "изгнание" в Белоруссию, все же ослабил режим российского лидера Владимира Путина, считает директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Как пишет Сартс в социальных сетях, найти рациональные объяснения случившемуся сложно, однако он думает, что мятеж закончился таким образом по причине того, что союзники Пригожина в Москве могли изменить свою позицию, отказав в дальнейшей поддержке "вагнеровцам" в Москве, а без нее в магаполисе у этих сил было бы немного шансов.
"В то же время такое разрешение ситуации, во-первых, ослабляет Путина, а во-вторых, ослабляет и Пригожина, - оценивает эксперт. - В выигрыше остается какая-то третья сторона, до сих пор неизвестная. Возможно, произошедшее было увертюрой к дальнейшим событиям".
Spēkiem būtu maz izredžu. Vienlaicīgi šāds situācijas risinājums pirmkārt padara vājāku Putinu, otrkārt padara vājāku arī Prigožinu. Iegūst kāds trešais, kuru mēs vēl neredzam. Iespējams, šī bija uvertīra tālākiem notikumiem. PS.Šīs var būt mēģinājums racionalizēt irracionālo.— Jānis Sārts (@janis_sarts) June 25, 2023
Пригожин заявил в пятницу вечером, что наемники "Группы Вагнера" проникли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства. Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону, и на пути к Москве колонны группы достигли Воронежской и Липецкой областей, а в тем временем Москве были приняты меры по защите города.
Еще в субботу вечером Пригожин объявил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону Москвы и разворачиваются обратно. Позже глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что грузовики "Группы Вагнера" с боевиками, танками и другой бронетехникой возвращаются в полевые лагеря под Ростовом-на-Дону. Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на очевидца сообщило, что начальник группы Евгений Пригожин также покинул штаб Южного военного округа России в Ростове-на-Дону.
The car in front of us driving through Moscow. Couldn’t have put it better myself. pic.twitter.com/aDpGecjqEd— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 25, 2023
Кремль даст Пригожину возможность переехать в Белоруссию, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив, что неизвестно, чем будет заниматься Пригожин в Белоруссии.
По словам Пескова, те бойцы "Группы Вагнера", которые отказались присоединиться к мятежу, подпишут контракты с Министерством обороны России.
Песков добавил, что никаких кадровых изменений в Минобороны России во время мятежа не обсуждалось и что ему ничего неизвестно о том, что Путин мог изменить свое отношение к министру обороны Сергею Шойгу.
Pagaidām no visām miljons versijām par dumpi ticamākā šķiet tā, ka Prigožinam bija dīls par kāda spēka reālu atbalstu Maskavā, taču pa ceļam kaut kas notika, un viņš saprata, ka atbalsta vairs nav.— Anna Peipina 🇱🇻🇺🇦 (@annapeipina) June 25, 2023
Фото: наемники ЧВК "Вагнер" покидают Ростов-на-Донк
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