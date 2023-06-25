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Сартс: от "пригожинского бунта" выгоду получил кто-то третий

rus.tvnet.lv/LETA
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Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс
Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс Фото: Zane Bitere / LETA

Военный мятеж, организованный лидером группы наемников "Вагнер" Евгением Пригожиным, закончившийся без особых потрясений уходом боевиков из занятых городов и отправкой главы группы в "изгнание" в Белоруссию, все же ослабил режим российского лидера Владимира Путина, считает директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

Как пишет Сартс в социальных сетях, найти рациональные объяснения случившемуся сложно, однако он думает, что мятеж закончился таким образом по причине того, что союзники Пригожина в Москве могли изменить свою позицию, отказав в дальнейшей поддержке "вагнеровцам" в Москве, а без нее в магаполисе у этих сил было бы немного шансов.

"В то же время такое разрешение ситуации, во-первых, ослабляет Путина, а во-вторых, ослабляет и Пригожина, - оценивает эксперт. - В выигрыше остается какая-то третья сторона, до сих пор неизвестная. Возможно, произошедшее было увертюрой к дальнейшим событиям".

Пригожин заявил в пятницу вечером, что наемники "Группы Вагнера" проникли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства. Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону, и на пути к Москве колонны группы достигли Воронежской и Липецкой областей, а в тем временем Москве были приняты меры по защите города.

Еще в субботу вечером Пригожин объявил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону Москвы и разворачиваются обратно. Позже глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что грузовики "Группы Вагнера" с боевиками, танками и другой бронетехникой возвращаются в полевые лагеря под Ростовом-на-Дону. Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на очевидца сообщило, что начальник группы Евгений Пригожин также покинул штаб Южного военного округа России в Ростове-на-Дону.

Кремль даст Пригожину возможность переехать в Белоруссию, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив, что неизвестно, чем будет заниматься Пригожин в Белоруссии.

По словам Пескова, те бойцы "Группы Вагнера", которые отказались присоединиться к мятежу, подпишут контракты с Министерством обороны России.

Песков добавил, что никаких кадровых изменений в Минобороны России во время мятежа не обсуждалось и что ему ничего неизвестно о том, что Путин мог изменить свое отношение к министру обороны Сергею Шойгу.

Фото: наемники ЧВК "Вагнер" покидают Ростов-на-Донк

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