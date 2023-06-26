Украина: Израиль выбрал путь тесного сотрудничества с Россией

В воскресенье, 25 июня, посольство Украины выступило с критикой израильского руководства, которое, по мнению Киева, прикрывается словесной демагогией о своем нейтралитете, при этом активно налаживая отношения с Россией. Об этом пишет Русская служба BBC.
"Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением подчеркивает,
что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией.
Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине", - сказано в заявлении посольства.
Напомним, что в феврале этого года премьер Израиля приезжал в Украину, но этот визит был для Украины безрезультатным:
Израиль отказался помогать Украине с вооружением, объяснив это тем, что оружие может попасть в руки Ирана.
Украина считает, что это и другие подобные заявления - оправдание полного бездействия Израиля.
Также Израиль не вводил никаких санкций против России после начала войны.
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