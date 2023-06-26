Полиция ищет пропавшую без вести 16-летнюю девушку

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Мелису Дакуле, 2007 года рождения, которая ушла из дома в Огре 25 июня и до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: рост около 170 см, среднего телосложения, черные волосы до плеч. Одета в темные спортивные штаны с двумя полосками по бокам, серый топ, на ногах белые спортивные туфли, черная спортивная куртка с капюшоном.
Полиция просит посмотреть на фотографии и сообщить, если вам известно ее местонахождение, позвонив по телефонам 6 500 24 00 или 110.
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