Латвия прекратила принимать заявления на все виды виз от граждан России

Заявления, которые уже приняты и обработка которых начата до 25 июня, будут рассмотрены.

Как сообщалось, лидер группы наемников "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в пятницу вечером, что наемники "Вагнера" проникли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства. Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и на пути к Москве достигли Воронежской и Липецкой областей.

Вечером в субботу, 24 июля, Пригожин сообщил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону Москвы и идут обратно. Кремль даст Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.