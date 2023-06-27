Этим летом в Пакруойской усадьбе арена цветов, театр и цирк

Программа фестиваля, проходящего в окружении цветов, удивит зрителей представлениями, участниками которых, как обычно, станут и гости усадьбы. Во время фестиваля столетний парк превратится в одну огромную сцену площадью 5 гектаров, где интернациональная труппа актеров и артистов цирка удивит перформансами и интерпретациями фрагментов пьес, сочетая уличный театр с забавными и захватывающими цирковыми трюками. Смешивая фантазию с реальностью, будет разговаривать даже сам Шекспир, а маленьких гостей ждут выступления шекспировского кукольного театра.

Фото: Пресс-фото

Фестиваль цветов, искусства и любви подарит развлечение для всей семьи каждый день до самой осени. Фестиваль невозможно отделить от чарующей атмосферы усадьбы 19 века. В более чем 30 исторических зданиях усадьбы каждый день можно посетить мастерские старинных ремесел и техники, увидеть коллекцию ретро-автомобилей и карет, а также прокатиться в них, одеться в изысканные костюмы, побывать в фотостудия в стиле 19 века, открыть для себя такие места, как Паноптикум, Подвал наказаний, кабинет врача, зал старинных часов и старых игровых автоматов. Вы также будете поражены дрессированными хищными птицами и возрождением традиции соколиной охоты, включенной в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Маленьких посетителей усадьбы порадуют обитатели усадебной фермы, ретро-карусель, великолепный цветочный дворец и знаменитый житель усадьбы – верблюд.

Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул

"Туристический объект года 2018, 2019, 2021, 2022". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождение сцен усадебной жизни 19 века. Подробнее о фестивале.

Галерея: фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе