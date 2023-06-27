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Спасатель в Даугавпилсе помог тонущему в озере ребенку

rus.tvnet.lv/LETA
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Вид на Церковную горку в Даугавпилсе со стороны старообрядческого храма.
Вид на Церковную горку в Даугавпилсе со стороны старообрядческого храма. Фото: Евгений Ратков, Chayka.lv

В воскресенье, 25 июня, помощь сотрудников Даугавпилсской муниципальной полиции понадобилась ребенку 2014 года рождения, сообщили в Даугавпилсском самоуправлении.

Купаясь в открытом бассейне на центральном пляже Большого Стропского озера, ребенок наглотался воды и начал тонуть.

Ситуацию заметили, и на помощь ребенку бросился сотрудник муниципальной полиции-спасатель. Он нырнул в воду и помог ребенку выбраться из бассейна. На месте была оказана необходимая помощь, с ребенком все в порядке.

Дети должны знать, что им нельзя ходить в места для купания или находиться вблизи водоемов без взрослых, напоминают в полиции. Кроме того, детям с родителям следует выяснить навыки плавания ребенка, обсудить меры безопасности на воде, подчеркивает самоуправление.

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