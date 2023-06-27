Спасатель в Даугавпилсе помог тонущему в озере ребенку

Купаясь в открытом бассейне на центральном пляже Большого Стропского озера, ребенок наглотался воды и начал тонуть.

Ситуацию заметили, и на помощь ребенку бросился сотрудник муниципальной полиции-спасатель. Он нырнул в воду и помог ребенку выбраться из бассейна. На месте была оказана необходимая помощь, с ребенком все в порядке.

Дети должны знать, что им нельзя ходить в места для купания или находиться вблизи водоемов без взрослых, напоминают в полиции. Кроме того, детям с родителям следует выяснить навыки плавания ребенка, обсудить меры безопасности на воде, подчеркивает самоуправление.