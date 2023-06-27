Левитс: Россия угрожает Латвии больше, чем четыре года назад

С другой стороны, из комплекса постколониальной неполноценности России, по мнению президента, выросла идеология "русского мира". Левитс подчеркнул, что Россия не дала оценку своему прошлому, в отличие, например, от Германии, которая это сделала и дистанцировалась от него.

Левитс подчеркнул, что Латвия должна продолжить разъяснительную работу на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Он также указал на необходимость интегрированной балтийской системы ПВО, повышения боевого потенциала Национальных вооруженных сил и создания полигона "Селия". Не менее важны оборонное образование в школах и служба государственно обороны.

В своем выступлении президент также упомянул мятеж главы группы российских наемников "Вагнер" Евгения Пригожина, который показал, насколько хрупок и слаб режим президента России Владимира Путина.

Левитс заявил, что пока "Вагнер" находился на фронте в Украине, группа каким-то образом была причастна к российской системе. Теперь, когда около восьми тыс. боевиков "Вагнера" могут отправиться в Белоруссию, особо обозначилась проблема уязвимости границы, поскольку нахождение "Вагнера" в Белоруссии создает дополнительные риски для Латвии.

Президент подчеркнул, что для Латвии внешняя политика является одним из векторов политики безопасности. Латвия может гордиться тем, что приобрела внешнеполитическую известность и влияние, которых у страны не было до войны на Украине.