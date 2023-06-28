Видео ⟩ Подростки устроили пожар в здании и пугают жителей Болдераи

Ветхий дом на улице Лиелупес уже третий год портит вид и настроение соседям. Когда-то он был обустроен под социальный дом, но сейчас он служит общим пространством для бездомных.

Ванда, жительница соседнего дома, говорит, что молодые люди склонны проявлять агрессию, если кто-то из взрослых пытается навести порядок в районе. Лучше не раздражать "банду" подростков, иначе придется столкнуться с последствиями.

"Однажды мне заклеили замочную скважину, потому что я сделала им выговор", - говорит жительница.

В третий раз за этот год соседи беспомощно смотрели на усилия экстренных служб по тушению пожара в полуразрушенном доме. В апреле пожарные уже приезжали на вызов в это здание, а потом в середине июня.

В это раз загорелись мебель и техника на площади 20 квадратных метров. Если тенденции сохранятся, рано или поздно пострадает один из детей, говорит сосед.

Мужчина раздражен и говорит, что Рижская дума, похоже, не в состоянии справиться с ситуацией. Он уже несколько раз пытался связаться с ответственными органами, чтобы совместно найти ответ на наболевший вопрос о будущем здания.

Видео: Сюжет программы Degpunktā