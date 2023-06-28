Видео ⟩ Подростки устроили пожар в здании и пугают жителей Болдераи

В воскресенье, 25 июня, около 20 молодых людей в возрасте от 8 до 16 лет собрались в группу и отправились в печально известный дом на улице Лиелупес, в Болдерае. А через пару часов пламя начало вырываться из окна третьего этажа здания, сообщает Degpunktā.
Ветхий дом на улице Лиелупес уже третий год портит вид и настроение соседям. Когда-то он был обустроен под социальный дом, но сейчас он служит общим пространством для бездомных.
Ванда, жительница соседнего дома, говорит, что молодые люди склонны проявлять агрессию, если кто-то из взрослых пытается навести порядок в районе. Лучше не раздражать "банду" подростков, иначе придется столкнуться с последствиями.
"Однажды мне заклеили замочную скважину, потому что я сделала им выговор", - говорит жительница.
В третий раз за этот год соседи беспомощно смотрели на усилия экстренных служб по тушению пожара в полуразрушенном доме. В апреле пожарные уже приезжали на вызов в это здание, а потом в середине июня.
В это раз загорелись мебель и техника на площади 20 квадратных метров. Если тенденции сохранятся, рано или поздно пострадает один из детей, говорит сосед.
Мужчина раздражен и говорит, что Рижская дума, похоже, не в состоянии справиться с ситуацией. Он уже несколько раз пытался связаться с ответственными органами, чтобы совместно найти ответ на наболевший вопрос о будущем здания.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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