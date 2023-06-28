Ср, 28.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Подростки устроили пожар в здании и пугают жителей Болдераи

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Подростки в здании
Подростки в здании Фото: Motortion Films/Shutterstock

В воскресенье, 25 июня, около 20 молодых людей в возрасте от 8 до 16 лет собрались в группу и отправились в печально известный дом на улице Лиелупес, в Болдерае. А через пару часов пламя начало вырываться из окна третьего этажа здания, сообщает Degpunktā.

Ветхий дом на улице Лиелупес уже третий год портит вид и настроение соседям. Когда-то он был обустроен под социальный дом, но сейчас он служит общим пространством для бездомных.

Ванда, жительница соседнего дома, говорит, что молодые люди склонны проявлять агрессию, если кто-то из взрослых пытается навести порядок в районе. Лучше не раздражать "банду" подростков, иначе придется столкнуться с последствиями.

"Однажды мне заклеили замочную скважину, потому что я сделала им выговор", - говорит жительница.

В третий раз за этот год соседи беспомощно смотрели на усилия экстренных служб по тушению пожара в полуразрушенном доме. В апреле пожарные уже приезжали на вызов в это здание, а потом в середине июня.

В это раз загорелись мебель и техника на площади 20 квадратных метров. Если тенденции сохранятся, рано или поздно пострадает один из детей, говорит сосед.

Мужчина раздражен и говорит, что Рижская дума, похоже, не в состоянии справиться с ситуацией. Он уже несколько раз пытался связаться с ответственными органами, чтобы совместно найти ответ на наболевший вопрос о будущем здания.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх