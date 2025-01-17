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Глава Верховного суда будет баллотироваться на второй срок

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Председатель Верховного суда Айгар Струпишс
Председатель Верховного суда Айгар Струпишс Фото: Edijs Pālens/LETA

Председатель Верховного суда (ВС) Айгар Струпишс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ВС еще на один срок.

Как Струпишс сообщил журналистам, в настоящее время он планирует баллотироваться еще на один срок, так как в ВС начаты процессы, которые необходимо завершить, такие как оптимизация и проект искусственного интеллекта. Также предстоит завершить процессы в Совете юстиции, который он возглавляет.

Согласно закону председатель ВС избирается сроком на пять лет Сеймом по рекомендации пленума ВС. Один и тот же судья не может занимать должность председателя ВС более двух сроков подряд.

Первый срок полномочий Струпишса заканчивается 15 июня.

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