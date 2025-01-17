Глава Верховного суда будет баллотироваться на второй срок

Как Струпишс сообщил журналистам, в настоящее время он планирует баллотироваться еще на один срок, так как в ВС начаты процессы, которые необходимо завершить, такие как оптимизация и проект искусственного интеллекта. Также предстоит завершить процессы в Совете юстиции, который он возглавляет.