Солдаты ВВС спасли жизнь водителю грузовика, серьезно пострадавшему в аварии

Инцидент произошел 7 января 2025 года около 8:00 в Мадлиене. Солдаты направлялись к месту службы, когда заметили грузовик, который съехал с дороги и разбился.

Военнослужащие немедленно вызвали "неотложку" и около 40 минут, пока медики ехали, оказывали первую помощь серьезно пострадавшему водителю, у которого была открытая рана.

Солдатам удалось остановить кровотечение и обеспечить пострадавшему стабильное состояние.

"Это происшествие - отличный пример того, как профессиональные навыки и готовность могут помочь спасти жизнь. ВВС гордятся своими сотрудниками, которые не только выполняют свои обязанности, но и демонстрируют человечность и профессиональное поведение в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении ВВС.

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