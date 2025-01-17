Когда председательство в Евросоюзе перейдет к Польше, основное внимание будет уделяться безопасности, заявил министр на пресс-конференции в Берлине, отметив, что многочисленные предупреждения Польши об угрозах со стороны Москвы получили подтверждение.

Спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину Сикорский напомнил о различных атаках, которые Россия совершает на территории Европы, включая печально известное убийство в Берлине в 2019 году и политические убийства в Великобритании.

"В других странах происходят акты саботажа - в Чехии, Литве, Польше", - сказал он, напомнив о поджогах, угрозах и повреждениях инфраструктуры, которые в последние годы вызывали беспокойство во всей Восточной Европе.

Эти события можно напрямую связать с российской разведкой ГРУ, отметил Сикорский: "Мы захватили людей, которые были завербованы ГРУ и получали инструкции и деньги за поджог определенных объектов".

Он подчеркнул, что российские атаки на европейскую безопасность уже много лет ведутся и в интернете. Европейские страны подвергаются постоянным кибератакам, предупредил глава польского МИД, в то же время упомянув о вмешательстве в референдум по Brexit в Великобритании.

События в Румынии, где первый тур президентских выборов в декабре был аннулирован из-за вмешательства России в предвыборную кампанию, должны стать тревожным сигналом, сказал министр.

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