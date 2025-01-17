Четвертый день продолжается пожар на нефтебазе в Энгельсе Саратовской области, вспыхнувший после удара украинского беспилотника в ночь на вторник, 14 января.

Эта нефтебаза, на которой хранится топливо для стратегических бомбардировщиков, размещенных на военном аэродроме рядом с городом, в январе горит уже второй раз. Первый раз она загорелась после авиаудара 8 января. Тот пожар также не удавалось потушить почти неделю.

Не затухает также пожар, вспыхнувший после удара беспилотника в ночь на четверг, 16 января, на нефтебазе в Лисках Воронежской области: пламя охватило 2800 квадратных метров.

Между тем в пятницу Киев сообщил, что в четверг Украина атаковала ракетами российские системы ПВО и армейские радары в Белгородской области РФ.

Генштаб Украины информирует в социальных сетях, что ракеты нанесли точные удары по российским военным объектам в Белгороде, который расположен рядом с украинской границей. Генштаб заявил, что атаке подверглись позиции зенитного ракетного дивизиона 568-го полка ВС России, в результате чего был поврежден радар зенитно-ракетного комплекса С-400. Также повреждена техника еще одной бригады.

Украина усилила атаки беспилотников и ракет на российскую территорию и на этой неделе объявила о начале крупнейшей атаки на военные объекты и энергетическую инфраструктуру на границе.

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