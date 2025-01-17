Литва решает в последующие годы выделять на оборону 5-6% ВВП

В государственном бюджете Литвы на этот год на оборону выделено чуть более 3% от ВВП, но увеличение лимита заимствований, инициированное новым правительством, позволит в течение 2025 года выделить дополнительные средства для достижения уровня финансирования в 4% от ВВП.

Поскольку правительство все еще намеревается пересмотреть государственный бюджет на 2025 год в первой половине года, Науседа сказал, что "аспекты этого процесса не будут заметными" с точки зрения увеличения финансирования обороны.

"Я бы связывал эти фундаментальные изменения в финансировании обороны с периодом 2026-2030 годов", - указал президент.

По его словам, можно добиться финансирования обороны в размере 5-6% от ВВП без нарушения критериев фискальной дисциплины при условии правильного перераспределения ресурсов и устранения ненужных функций в других сферах общественной жизни.

"Я бы очень не хотел и думаю, что мы точно не пойдем по этому пути, увязывая увеличение финансирования обороны с увеличением налогового бремени для населения. Мы должны этого избежать", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что различные финансовые инструменты Европейского союза могут помочь добиться увеличения финансирования обороны.

По словам представителей системы обороны, увеличение оборонного бюджета позволит ускорить авансовые платежи за различные виды вооружения, закупаемого Литвой.

Ранее было объявлено, что немецкие танки, которые важны для создания дивизии, будут поступать в Литву поэтапно с 2029 по 2034 год, что аргументировалось недостаточными ассигнованиями на оборону.

Однако министр обороны уже заявил, что Литва внесет авансовый платеж в конце этого года, чтобы получить танки Leopard к 2030 году.

По ее словам, увеличение финансирования оборонной сферы позволит продвинуться и в приобретении других видов вооружения и оборудования.

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