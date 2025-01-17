В этом году Европа закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) в беспрецедентных объемах, тратя миллиарды евро, которые Кремль может использовать для финансирования войны в Украине, сообщает издание Politico.
Это происходит всего через несколько недель после того, как Украина перекрыла транзит российского газа в страны ЕС по своим трубопроводам, что породило надежды на то, что Европа наконец-то сможет освободиться от зависимости от Москвы.
По данным аналитика энергетического рынка компании Kpler, за первые 15 дней этого года ЕС импортировал 837,3 тысячи тонн российского СПГ, что является рекордным показателем для этого периода. За аналогичный период прошлого года ЕС импортировал 760,1 тысяч тонн СПГ из России.
"Это усиливает опасения, что западные страны не делают достаточно, чтобы лишить Россию средств, в то время как война в Украине идет уже четвертый год", - пишет Politico.
31 декабря истек срок действия пятилетнего контракта, подписанного между украинской компанией "Нафтогаз" и российским "Газпромом" на транзит российского газа в Европу. Контракт не продлевался.
Эта ситуация усилила давление на страны, которые вынуждены покупать СПГ, доставляемый танкерами из российских портов.
"Некоторые страны, в том числе Словакия и Венгрия, зависели от маршрута поставок природного газа через Украину и требовали продления контракта, предупреждая, что по истечении срока его действия им придется платить за более дорогой СПГ. Дружественный Кремлю премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже пообещал прекратить поставки электроэнергии в Украину и сократить помощь беженцам, если Киев не уступит и не разрешит возобновить транзит", - пишет Politico.
Издание отмечает, что это не уменьшило аппетит Европы к российскому газу. Старший аналитик Kpler по вопросам СПГ Чарльз Костерус считает, что это связано с несколькими факторами.
"Со второй половины декабря наступили холода, и производство энергии ветра было не на высоте. Поэтому есть желание сохранить эти объемы", - объясняет Костерус.
Эксперт добавляет, что до 96% российского СПГ, поступающего в Европу, отправляется с ямальского предприятия на севере Сибири.
"Большая часть этих объемов поставляется по долгосрочным контрактам. Так что речь не о том, что ЕС покупает дополнительные объемы, а о тех закрепленных контрактами объемах", - подчеркнул Костерус.
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