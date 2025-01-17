Это происходит всего через несколько недель после того, как Украина перекрыла транзит российского газа в страны ЕС по своим трубопроводам, что породило надежды на то, что Европа наконец-то сможет освободиться от зависимости от Москвы.

По данным аналитика энергетического рынка компании Kpler, за первые 15 дней этого года ЕС импортировал 837,3 тысячи тонн российского СПГ, что является рекордным показателем для этого периода. За аналогичный период прошлого года ЕС импортировал 760,1 тысяч тонн СПГ из России.

"Это усиливает опасения, что западные страны не делают достаточно, чтобы лишить Россию средств, в то время как война в Украине идет уже четвертый год", - пишет Politico.

31 декабря истек срок действия пятилетнего контракта, подписанного между украинской компанией "Нафтогаз" и российским "Газпромом" на транзит российского газа в Европу. Контракт не продлевался.

Эта ситуация усилила давление на страны, которые вынуждены покупать СПГ, доставляемый танкерами из российских портов.