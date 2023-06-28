Видео ⟩ Левитс: мы давно вышли из российского пространства

Он пояснил, что спустя 30 лет после окончания оккупации родители выбирают русский язык для своих детей в качестве второго языка в школах. Президент подчеркнул, что "мы давно находимся вне российского пространства". Он выразил удовлетворение тем, что в ближайшие годы вторым иностранным языком, изучаемым в школах, будет один из языков ЕС.

Левитс также похвалил предложение о проведении предвыборной агитации только на латышском языке. Не может быть, чтобы в политическом пространстве, где обсуждаются общегосударственные дела, это делалось на латышском и русском языках. Это разделяет политические пространства, и его нельзя допускать.

Президент подчеркнул, что история является центральной частью национального самосознания. Без представления об истории не может быть сильной национальной идентичности. Левитс указал, что история непостоянна, каждая эпоха формирует свой взгляд на историю.

"В демократической, свободной Латвии мы имеем право и обязаны создавать историю в соответствии с демократическими ценностями. Мы не должны считать себя бедными и жертвами. У нас есть День национального сопротивления, который мы отмечаем 17 марта", - сказал Левитс, добавив, что до середины пятидесятых годов прошлого века в Латвии существовало уникальное вооруженное сопротивление.

Говоря о качестве демократии, президент отметил, что до недавнего времени политические партии зависели от олигархов и богачей. Сегодня нормальная ситуация, когда политические партии финансируются из государственного бюджета. А несостоявшиеся партии не получают финансирования.

Еще одним успехом является то, что часть средств, выделяемых партиям, должна использоваться для наращивания потенциала, а не для офиса и его сотрудников. Президент подчеркнул, что ожидается, что партии смогут "охватить все политические поля", но формирование нового правительства показало, что партии действительно не обладают компетенцией в различных политических сферах.