Чтобы предотвратить новую идеологическую войну "русского мира", Украина должна стать членом НАТО после войны, подчеркнул президент Латвии Эгил Левитс в своей заключительной речи 27 июня.
Он отметил, что на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде Латвия была единственной страной Балтии, которая достигла соглашения с Канадой о размещении ее бригады в стране. Теперь, после года ожидания, Германия объявила, что в Литве тоже будет бригада.
По словам Левитса, это означает определенный сдвиг в мышлении. Ранее Германия не считала ситуацию опасной, но военный мятеж показал, что ситуация изменилась и прежние иллюзии и надежды на то, что от Путина можно ожидать чего-то предсказуемого, не оправдались.
В своем выступлении Президент коснулся и вопроса латышской идентичности. Левитс заявил, что его кредо всегда заключалось в том, что Латвия должна быть латышской.
Он подчеркнул, что Латвийское государство было создано для обеспечения существования латышского народа, языка и культуры на протяжении веков. Основу интеграции составляют латышский язык, понимание истории и европейский путь развития.
Левитс отметил, что в настоящее время внимание всего мира сосредоточено на деколонизации, у Латвии также есть время взглянуть на свою историю. Хотя Латвия больше не является колонией, в менталитете остались пятна эпохи колониализма, такие как дискриминация латышей на рынке труда. Президент подчеркнул, что это недопустимо и должно быть прекращено раз и навсегда.
Он пояснил, что спустя 30 лет после окончания оккупации родители выбирают русский язык для своих детей в качестве второго языка в школах. Президент подчеркнул, что "мы давно находимся вне российского пространства". Он выразил удовлетворение тем, что в ближайшие годы вторым иностранным языком, изучаемым в школах, будет один из языков ЕС.
Левитс также похвалил предложение о проведении предвыборной агитации только на латышском языке. Не может быть, чтобы в политическом пространстве, где обсуждаются общегосударственные дела, это делалось на латышском и русском языках. Это разделяет политические пространства, и его нельзя допускать.
Президент подчеркнул, что история является центральной частью национального самосознания. Без представления об истории не может быть сильной национальной идентичности. Левитс указал, что история непостоянна, каждая эпоха формирует свой взгляд на историю.
"В демократической, свободной Латвии мы имеем право и обязаны создавать историю в соответствии с демократическими ценностями. Мы не должны считать себя бедными и жертвами. У нас есть День национального сопротивления, который мы отмечаем 17 марта", - сказал Левитс, добавив, что до середины пятидесятых годов прошлого века в Латвии существовало уникальное вооруженное сопротивление.
Говоря о качестве демократии, президент отметил, что до недавнего времени политические партии зависели от олигархов и богачей. Сегодня нормальная ситуация, когда политические партии финансируются из государственного бюджета. А несостоявшиеся партии не получают финансирования.
Еще одним успехом является то, что часть средств, выделяемых партиям, должна использоваться для наращивания потенциала, а не для офиса и его сотрудников. Президент подчеркнул, что ожидается, что партии смогут "охватить все политические поля", но формирование нового правительства показало, что партии действительно не обладают компетенцией в различных политических сферах.
Левитс также указал на семь этапов, которые необходимо соединить в единую цепь, чтобы обеспечить конкурентоспособность Латвии. Это школьное образование, высшее образование, наука, исследования, инновации, производство и экспорт.