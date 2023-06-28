Видео ⟩ У многодетной матери изъяли еще троих детей; семья злится на ответственные службы

Жительница Елгавы Агния и ее муж считают себя счастливой супружеской парой. У них есть трое детей, один из которых родился в предыдущих отношениях. Однако, как они говорят, их семейная жизнь разрушена, потому что дети были разлучены с родителями. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
"Ситуация очень критическая, потому что в ноябре прошлого года у нас забрали детей", - говорит многодетная мать. Мать неохотно вспоминает, что произошло дальше.
Родители подчеркивают, что ни муниципальная полиция, ни работники социальной службы не представили документов, которые бы сразу объяснили факт и причины изъятия детей.
"На каком основании забирают детей? Родители принимают либо алкоголь, либо наркотики, либо физически воздействуют на детей, но в нашем случае этого не было", - продолжает Агния.
В то время, когда детей разлучили с родителями, семья из пяти человек жила в однокомнатной квартире. В решении, подготовленном сиротским судом в Елгаве, подробно описываются условия, в которых жила семья. Ни Дмитрий, ни Агния не согласны с тем, что упоминается в тексте.
"В комнате была разбросана одежда, предметы быта, раковина была переполнена грязным бельем, кругом летали мухи. Кроватки были в антисанитарном состоянии, физически повреждены, без постельного белья, без одеял, без подушек. В квартире сильно пахло мусором. Один ребенок был голым, без одежды. Дети ходили босыми грязными ногами по полу, усыпанному бытовыми отходами", - рассказали в сиротском суде.
Ни сиротский суд, ни курирующее его учреждение - Государственная инспекция по защите прав детей - не собираются представлять конкретную информацию передаче Bez Tabu под предлогом защиты персональных данных и интересов детей. Между тем родители считают, что сделали все, чтобы вернуть детей в семью. А именно, они посещали курсы для родителей. Теперь сиротский суд требует от родителей посетить психолога, который должен дать заключение о том, готовы ли мать и отец возобновить воспитание детей.
Следует сказать, что более 10 лет назад, Агния, проживающая тогда в Икшкиле, уже обращалась в Bez Tabu по поводу изъятия первенца из семьи. Тогда женщине вернули ребенка, но позже мать полностью лишили права заботиться не только о первом ребенке, но и о втором. Агния - мать пятерых детей.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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