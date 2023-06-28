Видео ⟩ У многодетной матери изъяли еще троих детей; семья злится на ответственные службы

"Ситуация очень критическая, потому что в ноябре прошлого года у нас забрали детей", - говорит многодетная мать. Мать неохотно вспоминает, что произошло дальше.

Родители подчеркивают, что ни муниципальная полиция, ни работники социальной службы не представили документов, которые бы сразу объяснили факт и причины изъятия детей.

"На каком основании забирают детей? Родители принимают либо алкоголь, либо наркотики, либо физически воздействуют на детей, но в нашем случае этого не было", - продолжает Агния.

В то время, когда детей разлучили с родителями, семья из пяти человек жила в однокомнатной квартире. В решении, подготовленном сиротским судом в Елгаве, подробно описываются условия, в которых жила семья. Ни Дмитрий, ни Агния не согласны с тем, что упоминается в тексте.