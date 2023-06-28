TVNET нашел заброшенный дом, где было спрятано тело убитой Юстине Рейниковой

После двух дней интенсивных поисков журналистке TVNET Эвии Хауке и фотографу Янису Шкапарсу в нескольких километрах от Дубули удалось найти заброшенный дом, в котором предполагаемый убийца спрятал тело убитой Юстине Рейниковой.
Видео: Заброшенный дом, где было спрятано тело убитой Юстине Рейниковой
Полиция по подозрению в убийстве задержала отца Юстине Владимира Рейникова и ее мачеху.
Юстине Рейникова свои первые шаги сделала в Дубули - месте, где семья Рейниковых жила из поколения в поколение. Незадолго до ее седьмого дня рождения безжизненное тело девочки было спрятано в заброшенном доме в Дубульском лесу. После 47-дневных поисков тело ребенка с явными травмами полиция обнаружила спрятанным под половицами в одной из комнат полуразрушенного дома.
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