Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Были случаи, когда я сама в своей гримерке мыла стол"

"У меня в жизни были такие случаи, когда я сама в своей гримерке мыла стол. Я терпеть не могу беспорядок. Раньше у меня была привычка, что по приезде с какого-нибудь концерта я не успокоюсь, пока не распакую чемодан. Но, слава Богу, это прошло. Потому что это чересчур" - призналась Лайма Вайкуле в беседе с Элиной Милграве.

Что касается фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, то для Вайкуле там чрезвычайно важен порядок. Чтобы все моменты концерта были продуманы до деталей.

Лайма Вайкуле подчеркивает, что любовь к порядку у нее врожденная - скорее всего, досталась от матери, которая любила, чтобы каждая вещь была на своем месте.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.

Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.

26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", 28 июля на сцену поднимутся Оля Полякова, Верка Сердючка, Интарс Бусулис, Макс Барских, Танита Тикарам и Лайма Вайкуле, а 29 июля хозяйка фестиваля даст долгожданный сольный концерт вместе с другими звездами. 30 июля зрители смогут увидеть и услышать таких артистов, как Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Dagamba, Андрей Макаревич, Мария Максакова и Сальвадор Собрал.

Кроме этого, в фестивале примут участие Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke и многие другие.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.

Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.