Споры в Рижской думе могут привести к внеочередным выборам

Эйнарс Цилинскис (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) заявил, что ситуация сложилась таким образом, что голосовать можно как угодно, но хорошего результата не добиться.

По его словам, то, что обсуждалось на двухдневном заседании думы, повлияет на ее работу. В первую очередь это коснется тех специалистов, которые могут захотеть прийти работать в Рижскую думу, сказал Цилинскис.

Во-вторых, по мнению депутата, "коалиция перемен быстро заканчивается, и над этим поработали некоторые коллеги". Вопрос в том, не закончится ли и нынешний созыв думы и не будет ли она распущена аналогично предыдущей.

Это серьезный предупредительный сигнал, сказал политик.

Депутат от группы "Код для Риги" Давис Сталтс сказал, что после того, как "Прогрессивные" озвучили идею внеочередных выборов, он начал понимать, что происходит.

По мнению Сталтса, за два года до выборов проведение внеочередных выборов было бы антигосударственной акцией, которая была бы выгодна нынешней оппозиции в думе и партии "Стабильности!".

Он призвал, однако, не доходить до такого сценария развития событий.

Другие депутаты также выразили озабоченность тем, как можно будет договориться о дальнейшей работе после всего, что прозвучало.