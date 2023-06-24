"Мой лучший рекламный агент - это нынешний мэр". Буров о "неумытой Риге"

При этом Буров не скрывает, что по Брасовскому мосту были ошибки и у прошлой думы. В то же время, по его мнению, нынешние кадровые изменения в руководстве Департамента сообщения еще больше усложнят строительство на мосту:

"Сейчас самое горячее время для строительства, когда идут все строительные работы, убрать руководство департамента с работы... Поставили исполняющим обязанности директора департамента другого человека. Как вы думаете, когда ему будут приносить формы на подпись с сотнями тысяч, что он будет знать, что он подписывает - там что-то приписано, не приписано? То есть таким решением, вот этой политической игрой - "нам надо его снять, потому что другого поставить" - мы полностью замораживаем эти работы".

В заключение сомнительной практикой Буров назвал и действия мэра Риги Мартиньша Стакиса, заявив:

"Нахождение в должности нашего неполитического, непрофессионального мэра - эти дни сочтены.

Я думаю, что ему грозит за одну его работу уголовная ответственность. (...) За то, что в командировки все он отправлял себя сам своим распоряжением, а не согласовывал, согласно положению Рижского самоуправления. То, на что нужно было согласие финансового комитета, и эта сумма превышает ту сумму, которая является уголовной ответственностью. Вот и все".