"Мой лучший рекламный агент - это нынешний мэр". Буров о "неумытой Риге"

Рига сейчас "неумытая", пустить трамвай в одну сторону перед Праздником песни в центре европейской столицы - "просто стыдно", а нынешний мэр Мартиньш Стакис нарушал требования положения Рижского самоуправления, из-за чего рискует потерять свою должность. Такие заявления в эфире "Кто вам платит?" сделал нынешний депутат Сейма, в прошлом многолетний депутат Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге").
В начале недели лидер партии "Честь служить Риге" Олег Буров, избранный в 14-й Сейм по списку "Латвия на первом месте" (LPV), публично сообщил, что принял решение покинуть фракцию и продолжить работу в качестве независимого депутата. По его словам, он принял такое решение потому, что LPV Айнара Шлесерса слишком сближается с партией популистов "Стабильности!" Алексея Росликова, реализующей деструктивную политику.
Олег Буров не скрывает, что нацелен стартовать на муниципальных выборах в 2025 году, и Рижская дума - все еще его главный интерес.
"Да, я пришел работать в Рижскую думу 25 лет тому назад. Это мое. И меня выбирали и в Рижскую думу, и в Сейм не потому, что я красиво говорил или у меня прическа красивая. Меня выбирали за конкретные дела, за конкретные вещи, поступки, которые я сделал в Рижской думе, в Риге", - заявил Буров.
Политик очень критично оценил работу нынешней думской коалиции:
"Мой лучший рекламный агент - это нынешний мэр, так и есть. Выйдем на улицу, посмотрим. Пройдемся по немытой, неухоженной Риге, и все будет ясно".
По мнению Бурова, Рига превратилась в город без амбиций, и сейчас абсолютно любой другой латвийский город выглядит гораздо лучше, чем столица. Рига, по его словам, должна быть главным центром притяжения: "без экономического рывка по инвестициям в столице ничего не получится у страны".
Отвечая на аргументацию "коалиции перемен" (Рижской думы нынешнего созыва) о том, что ей приходится искоренять "ушаковское наследие" и выстраивать все процессы заново, не допуская прежней коррупции, Буров парировал, что это пустое:
"Я не хочу это комментировать. Такое впечатление по разговорам, что со времен Армитстеда (Джордж Армитстед - рижский городской голова в 1901-1912 годах. - Прим. ред.) все время был Ушаков, у власти все было плохо.
Я вообще говорить об этом не хочу. Это пустые слова и с моей стороны, и с их стороны - достаточно выйти в Ригу и посмотреть, что там делается".
Политик отдельно пристыдил муниципальные власти за медлительность в ходе работ на Брасовском мосту: "В принципе, это же стыдно, когда рекламировали: "У нас праздник, у нас трамвай поехал в одну сторону". В XXI веке в европейской столице трамвай поехал - все, ура, супер! О чем мы вообще говорим?".
Напомним, ранее муниципальные власти заявили, что реверсивное движение трамвая по одной паре рельсов было единственным возможным решением для восстановления трамвайного сообщения до Праздника песни.
При этом Буров не скрывает, что по Брасовскому мосту были ошибки и у прошлой думы. В то же время, по его мнению, нынешние кадровые изменения в руководстве Департамента сообщения еще больше усложнят строительство на мосту:
"Сейчас самое горячее время для строительства, когда идут все строительные работы, убрать руководство департамента с работы... Поставили исполняющим обязанности директора департамента другого человека. Как вы думаете, когда ему будут приносить формы на подпись с сотнями тысяч, что он будет знать, что он подписывает - там что-то приписано, не приписано? То есть таким решением, вот этой политической игрой - "нам надо его снять, потому что другого поставить" - мы полностью замораживаем эти работы".
В заключение сомнительной практикой Буров назвал и действия мэра Риги Мартиньша Стакиса, заявив:
"Нахождение в должности нашего неполитического, непрофессионального мэра - эти дни сочтены.
Я думаю, что ему грозит за одну его работу уголовная ответственность. (...) За то, что в командировки все он отправлял себя сам своим распоряжением, а не согласовывал, согласно положению Рижского самоуправления. То, на что нужно было согласие финансового комитета, и эта сумма превышает ту сумму, которая является уголовной ответственностью. Вот и все".
По словам Бурова, пока публично прозвучала только одна информация - о поездке мэра Риги в Тампере без согласования, но это не единственный случай.
"Таких поездок, и вот это у меня сейчас здесь есть в телефоне, начиная с момента избрания. Если в первый год никто не ездил из депутатов, потому что был ковид, то потом они это все возместили. Так что это хотя бы один из поводов, о которых мы можем говорить.
Это вопрос часов, дней, времени, когда у нас будет исполняющий обязанности мэра, а потом через два месяца - другой мэр", - заявил Олег Буров.
В завершении эфира ведущие сделали поправку, что это неподтвержденная информация, прозвучавшая из уст политика Олега Бурова.
Ранее, 16 июня, в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) сообщили, что порядок издания распоряжений регулируется положением Рижского самоуправления, согласно которому решение о целесообразности и утверждении командировок принимает комитет по финансам и административным делам.
В то же время министерство располагает информацией о том, что в думе в 2023 году был издан внутренний нормативный акт о командировках. Он не является общедоступным, и самоуправление не готово предоставить его VARAM без официального запроса. В министерстве указали, что в Рижскую думу будет незамедлительно направлен запрос.
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