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Видео ⟩ Беспорядки в пригородах Парижа: введен комендантский час

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Протесты во Франции
Протесты во Франции Фото: MICHEL EULER/AP

Комендантский час был объявлен в парижском пригороде Кламар в четверг, 29 июня, в ответ на беспорядки после гибели молодого человека во время полицейской проверки.

В Кламаре с населением около 50 000 человек запрещено находиться на улице в ночное время с 21:00 до 6:00 с четверга, 29 июня, по понедельник, 3 июля.

Протесты в районе Парижа вспыхнули во вторник вечером после того, как полиция застрелила 17-летнего юношу, который отказался выполнить требования дорожной полиции и остановить автомобиль.

Несмотря на усилия медиков, молодой человек, получивший ранение в грудь, скончался. Полицейский, стрелявший в молодого человека, задержан.

Беспорядки вспыхнули в нескольких французских городах в среду вечером, в том числе в Тулузе, Лионе и Дижоне, а после полуночи также в пригородах Парижа. В ходе беспорядков за ночь было задержано 150 человек.

Во время протестов в Кламаре ночью подожгли трамвай. Чтобы защитить водителей и пассажиров трамваев, было решено, что трамваи и автобусы не будут ходить по Парижу и его окрестностям в следующие ночи.

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