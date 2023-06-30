"Совершенно иное измерение": Жанна Дубска о сексе после 60

Жанна не скрывает, что постельные утехи продолжаются, но желания отличаются. Она говорит, что многое зависит от самого человека и уровня гормонов, который с годами меняется.

"Секс после 60 есть. Классный, но другой. Я сказала бы так - можно оставить тот же секс, как было до этого, но гормональный уровень немножко другой. Много нового открывается. Это так интересно, начинаешь чувствовать по-разному. Вы испытываете разные удовольствия, разные эмоции".

Жанна признается, что именно после 60 лет некоторым людям все чаще приходится испытывать комплексы по поводу своего тела, поэтому это имеет свойство негативно сказываться на интимной близости.

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