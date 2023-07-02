Троицкий о Z-патриотичных звездах: "Басков - это вообще ничтожное создание"

"Я думаю, что не надо заблуждаться и иметь какие-то завышенные оценки для людей искусства. Я знаю большое количество людей искусства и знаю, что среди них количество дураков, людей тупых ничуть не меньше, чем среди обычных граждан. А если говорить о людях аморальных, безнравственных и продажных, то среди людей искусства этот процент выше", - отметил Артемий Троицкий.

Он объяснил, что среди людей искусства, конечно, есть разные люди, в том числе порядочные и честные: "Вы их знаете. Большинство, практически все честные, благородные и хорошие люди искусства, они или из России эмигрировали, или находятся в России, но в "черных списках". Не могут выступать, ставить пьесы, участвовать в фильмах и спектаклях. Этих людей довольно много. Еще больше тех, кто молчит".