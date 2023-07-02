Троицкий о Z-патриотичных звездах: "Басков - это вообще ничтожное создание"

Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий стал гостем эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм".
"Я думаю, что не надо заблуждаться и иметь какие-то завышенные оценки для людей искусства. Я знаю большое количество людей искусства и знаю, что среди них количество дураков, людей тупых ничуть не меньше, чем среди обычных граждан. А если говорить о людях аморальных, безнравственных и продажных, то среди людей искусства этот процент выше", - отметил Артемий Троицкий.
Он объяснил, что среди людей искусства, конечно, есть разные люди, в том числе порядочные и честные: "Вы их знаете. Большинство, практически все честные, благородные и хорошие люди искусства, они или из России эмигрировали, или находятся в России, но в "черных списках". Не могут выступать, ставить пьесы, участвовать в фильмах и спектаклях. Этих людей довольно много. Еще больше тех, кто молчит".
Троицкий подчеркнул, что эти люди молчат, потому что понимают, что поддержка войны подорвет их репутацию и испортит их карьеру за границей. Если они открыто не поддержат войну, то их лишат концертов, эфиров и корпоративов. "Они это прекрасно понимают, а потому молчат!" - заметил Троицкий.
Тех, кто поддерживает войну, или, как в России ее называют, "специальную военную операцию", Троицкий окрестил "продажными шкурами": "Я не думаю, что они искренне верят в специальную военную операцию. Думаю, они более или менее отдают себе отчет во всем том безобразии, которое происходит. [...] Какой-нибудь Газманов жалуется, что у него отобрали квартиру или виллу в Латвии".
"Басков - это вообще ничтожное создание. Киркоров при всей возможной симпатии или антипатии - это артист, который сам себя сделал. А Басков - это просто ничтожество. Если бы не было телеканала "Россия", то не было бы никакого Николая Баскова", - указал Троицкий, добавив, что из всех песен Баскова люди чаще всего помнят только одну-единственную, которая и стала хитом - "Шарманка".
Видео: Интервью с Артемием Троицким
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