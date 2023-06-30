Новые рейтинги партий - какие силы наиболее популярны сейчас?

Согласно опросу SKDS, проведенному по заказу Латвийского телевидения, в июне самой популярной партией осталось "Новое Единство".
За эту политическую силу проголосовало 11,5% жителей. На втором месте - партия "Латвия на первом месте", популярность которой тоже возросла.
На третьем месте - партия "Прогрессивные", популярность которой выросла сильнее всего, с 6,5% до 9%. Самое большое падение - у Союза зеленых и крестьян, который находится на четвертом месте - с 8,9% до 7,5%.
Рейтинг Нацобъединения 6,6%, "Объединенного списка" - 5,8%, "Стабильности!" - 5%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!