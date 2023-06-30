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Новые рейтинги партий - какие силы наиболее популярны сейчас?

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Графики популярности латвийских партий на июнь 2023 года
Графики популярности латвийских партий на июнь 2023 года Фото: Ekrānšāviņš

Согласно опросу SKDS, проведенному по заказу Латвийского телевидения, в июне самой популярной партией осталось "Новое Единство".

Фото: Ekrānšāviņš

За эту политическую силу проголосовало 11,5% жителей. На втором месте - партия "Латвия на первом месте", популярность которой тоже возросла.

На третьем месте - партия "Прогрессивные", популярность которой выросла сильнее всего, с 6,5% до 9%. Самое большое падение - у Союза зеленых и крестьян, который находится на четвертом месте - с 8,9% до 7,5%.

Рейтинг Нацобъединения 6,6%, "Объединенного списка" - 5,8%, "Стабильности!" - 5%.

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