Новые рейтинги партий - какие силы наиболее популярны сейчас?

За эту политическую силу проголосовало 11,5% жителей. На втором месте - партия "Латвия на первом месте", популярность которой тоже возросла.

На третьем месте - партия "Прогрессивные", популярность которой выросла сильнее всего, с 6,5% до 9%. Самое большое падение - у Союза зеленых и крестьян, который находится на четвертом месте - с 8,9% до 7,5%.